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سطو مسلح على بنك شمال غرب رام الله

منذ ساعة واحدة
سطو مسلح على بنك شمال غرب رام الله

وطنا اليوم:استمرارا لمسلسل الفوضى والفلتان بالضفة؛ نفذ لصوص مجهولون صباح اليوم الاثنين 5 فبراير؛ سطوا مسلحا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين، شمال غرب مدينة رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص مسلحين اقتحموا فرعا لأحد البنوك في بلدة نعلين وأطلقوا النار في المكان دون وقوع إصابات، وتمكنوا من الفرار.
وكالعادة تأخر وصول أجهزة السلطة إلى المكان، وسط توقعات أن تسجل القضية ضد مجهول كما جرائم السطو السابقة.
وتثير عمليات السطو المسلح المتصاعدة في مدن الضفة الغربية، حالة من التوجس في صفوف المواطنين، وكذلك تجار الذهب والعاملين في مجال الصرافة، وهو ما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي لتلك المهن.
وجاء تصاعد جرائم السطو المسلح على البنوك في الضفة الغربية بشكل لافت مؤخرا لكي يشير الى مرحلة حرجة من انعدام الامن الشخصي والجماعي، في ظل انصراف الجهد الأمني بشكل كبير الى ملاحقة النشطاء والمقاومين بدل توفير الامن للمواطنين.


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