الحرة : 70% حصة التخليص على المركبات الكهربائية الشهر الماضي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة، ارتفاع مجموع المركبات المخلص عليها خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 29.2% لتصل إلى 6769 مركبة، مقارنة مع 5240 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد وصل عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها في كانون الثاني من العام الحالي، 4777 مركبة، مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ليسجل ارتفاعا بلغت نسبته 134.6%، واستحوذت على ما نسبته 70.5% من حصة التخليص على المركبات خلال الشهر الماضي.

فيما سجل التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” انخفاضا بنسبة 34.5% حتى كانون الثاني الماضي ، لتبلغ 927 مركبة تم التخليص عليها، مقارنة مع 1415 مركبة حتى نهاية كانون الثاني من عام 2023.

كما تراجع التخليص على المركبات العاملة بالبنزين بشكل ملحوظ، لينخفض عددها من 1182 مركبة في الشهر الأول من عام 2023، إلى 505 مركبات في الشهر الأول من العام الحالي، وبنسبة وصلت إلى 57.2%.

وتراجع التخليص على مركبات الديزل، حتى كانون الثاني من العام الحالي ، بنسبة 7.7%، وبواقع 560 مركبة، مقابل 607 مركبات تم التخليص عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما المركبات المعاد تصديرها خلال فترة المقارنة، فارتفعت بنسبة وصلت إلى 32.9%، وبواقع 3911 مركبة، مقابل 2941 مركبة صدرت إلى خارج المملكة حتى نهاية كانون الثاني من عام 2023.

ودعت الهيئة إلى توسيع البنية التحتية لتوفير شواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة، وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في ظل ما تشهده حركة التخليص على المركبات من نمو متسارع في التخليص على المركبات الكهربائية.