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الخارجية الروسية تستدعي سفيرة إسرائيل لدى موسكو

منذ ساعتين
الخارجية الروسية تستدعي سفيرة إسرائيل لدى موسكو

وطنا اليوم:أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفيرة إسرائيل لدى موسكو سيمونا هالبرين، وقالت إن الاستدعاء جاء بسبب “تصريحات غير مقبولة” أدلت بها في مقابلة.
وذكرت الوزارة أن هالبرين حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها معها صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية ونُشرت أمس الأحد.
وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قد أجرت مقابلة مع هالبرين، وأعربت فيها عن انتقاداتها الدبلوماسية لموسكو، وقالت: «أعتقد أن القيادة الروسية لا تفهم تمامًا أننا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نعيش واقعًا جديدًا ورهيبًا… ومضى بعض الوقت قبل أن تدين روسيا الهجوم علنًا».
وبحسب ما نقلت القناة 7 الإسرائيلية، أضافت هالبرين: «الموقف الروسي يقلقني ويخيب أملي، فالبلاد تفقد تعاطف الإسرائيليين، بما في ذلك الناطقين بالروسية».
وأوضحت الوزارة تعليقا على مقابلة السفيرة مع صحيفة كوميرسانت: «فيما يتعلق بالتصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، وتشويه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية».
وأكدت الخارجية الروسية أنه «من المثير للاستياء بشكل خاص أن تتحدث السفيرة الإسرائيلية بطريقة غير محترمة عن الجهود التي تبذلها موسكو في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير المحتجزين».
وأضافت: «إن الأطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة الشعب اليهودي فقط تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة».


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