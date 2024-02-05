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ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

منذ ساعتين
ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

وطنا اليوم:كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تراجع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المشاركة في اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الأحد، إن إسرائيل كانت جزءا مهما من مخطط اغتيال قاسم سليماني لفترة طويلة، وإنهم عملوا سويا مع نتنياهو في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.
وأضاف: “عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك، لكن قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال: نعم، يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر”، وفقا لوكالة الأناضول.
يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية قرب العاصمة العراقية بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، أسفرت عن مقتل سليماني ونائب قائد “هيئة الحشد الشعبي” العراقي أبي مهدي المهندس.
وتأتي تصريحات ترامب المقبل على سباق انتخابي جديد للعودة إلى البيت الأبيض، في أعقاب هجمات أمريكية انتقامية على مواقع في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له، ردا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية شرق الأردن.
وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل العشرات في العراق وسوريا، بحسب مصادر محلية.
واتهمت واشنطن “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بالوقوف وراء الهجوم، خاصة “حزب الله العراقي”.


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