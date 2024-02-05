عمان الأهلية تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو) لـ 3 سنوات قادمة

وطنا اليوم:حصلت جامعة عمان الأهلية على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ولكافة الوحدات الأكاديمية والإدارية، وذلك بعد أن تم تجديد الشهادة للأعوام الثلاثة القادمة (2024 – 2027).

ويُذكر أن جامعة عمان الأهلية كانت قد حصلت على الشهادة لأول مرة في عام 2015 وفقاً للإصدار 9001:2008، ثم قامت بعد ذلك بالتجديد للشهادة وفقاً للإصدار الجديد الأيزو 2015: 9001 للأعوام (2018 – 2021)، والأعوام (2021 – 2024) على التوالي، وذلك قبل أن يتم تجديد الشهادة للأعوام الثلاثة القادمة (2024 – 2027)، فيما تتابع الجامعة استعداداتها وتحضيراتها للحصول على المزيد من شهادات الجودة والاعتمادات المحلية والعالمية في إطار سعيها المتواصل نحو التحسين والتطوير كأول جامعة خاصة في الأردن والمنطقة تأسست في عام 1990، وحققت مكانة مرموقة بين الجامعات الأردنية والعربية.

وبهذه المناسبة، فقد أكد الدكتور إياد عبدالله شعبان مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة بأن تكون جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة تسعى دوماً للتميز في كافة مجالات العمل من خلال الالتزام بتطبيق معايير ضمان الجودة المحلية والعالمية عن طريق العمل الجاد والدؤوب وبجهد تشاركي من قبل جميع العاملين وعلى كافة المستويات الأكاديمية والإدارية، وبمتابعة وتوجيهات الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، ودعم الإدارة العليا ممثلةً برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني