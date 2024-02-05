وفد اقتصادي أردني يختتم زيارته للبحرين ويتوجه إلى السعودية

وطنا اليوم:اختتم وفد اقتصادي أردني، يضم عددا من المديرين العامين، زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، متوجهاً إلى الرياض، في إطار جولة خليجية.

وضم الوفد الأردني مراقب عام الشركات، ومدراء صندوق التنمية والتشغيل، وشركة المدن الصناعية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، ومشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالإضافة لممثلين عن جمعية مصدري الخضار والفواكه.

وبحسب بيان لجيدكو اليوم الأحد؛ تهدف جولة الوفد إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مع المؤسسات الاقتصادية في قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وبحث الوفد مع مؤسسة صادرات البحرين التي تطور وتؤهل وتدعم المشاريع؛ آلية عملها من خلال عرض قدمته المديرة التنفيذية صفاء عبد الخالق.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لجيدكو، عبد الفتاح الكايد، أن اللقاء يجسد الشراكة مع مؤسسة صادرات البحرين، لتطوير آليات التعاون بين مختلف المؤسسات الاقتصادية ونظيراتها في البحرين لبناء مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين وزيادة الفرص المتاحة للطرفين.

والتقى ممثلو مجلس إدارة جمعية مصدري الخضار والفواكه عدداً من ممثلي أسواق بيع الجملة والتجزئة التابعة للقطاع الخاص البحريني، حيث اتفقوا على زيادة كميات وأنواع الصادرات الزراعية، وإقامة شراكات جديدة تسهم في دخول أصناف ومنتجات زراعية جديدة إلى السوق البحرينية مستقبلاً.

وقدم مدير عام دائرة مراقبة الشركات، وائل العرموطي، خلال اجتماع مع عدد من الشركات المالية البحرينية الكبرى؛ شرحاً عن آليات التسجيل الرسمي والقانوني المتبعة في الأردن، لافتاً إلى تشجيع الأردن تسجيل الشركات الدولية والإقليمية، من خلال تعديل قانون الشركات ليكون أكثر مرونة ومواكبة لانسيابية الإجراءات المتبعة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقدموا عرضاً مفصلا عن أعمال مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، لبحث إمكانية الاستفادة من برامج المنظمة في مجال دعم المشاريع الريادية وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا بنحو يزيد من تنافسيتها ورفع طاقتها وكفاءتها.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، منصور وريكات، اهتمام الحكومة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو خاص وتشجيع الشباب الأردنيين على ريادة الأعمال وتوفير الدعم المالي لهم من خلال قروض ميسرة يوفرها الصندوق لهذه المشاريع لترجمة أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع تسهم بتوفير فرص عمل لهم مباشرة، مبدياً استعداد الصندوق للتعاون مع اليونيدو وتبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال.

وأشار مدير شركة المدن الصناعية، عمر الجويعد، إلى أن المدن الصناعية في الأردن بيئة حاضنة للاستثمارات الصناعية وجزء من البيئة الاستثمارية الهادفة لاستقطاب استثمارات صناعية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية وغيرها، إضافة إلى وجود البنية التحتية المتكاملة.

وقدم الجويعد شرحاً عن مزايا تنافسية الاستثمار في هذه المدن الصناعية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية.

وعلى هامش الزيارة؛ استقبل السفير الأردني في المنامة رامي وريكات، الوفد الأردني في بيت السفارة مرحباً بتواجدهم في البحرين، حيث أكد مساندة السفارة لكل الجهود المبذولة لزيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية في ظل العلاقات السياسية المميزة بين البلدين الشقيقين.