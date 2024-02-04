صناعة الأردن تستعد على قدمٍ وساق للمشاركة في الـ”غلف فود” بدبي



وطنا اليوم – تشارك غرفة صناعة الأردن في معرض غلفود والذي يعتبر أكبر وأهم معرض سنوي للأغذية والمشروبات على مستوى العالم حيث سيتم عرض عشرات الآلاف لأصناف الأغذية والمشروبات الجاهزة ضمن أقسام متخصصة “منتجات الألبان والدهون والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والبقول والحبوب واللحوم والدواجن بالإضافة إلى المشروبات التي تحمل علامات تجارية كبرى”.

ويقام معرض الخليج للاغذية “غلف فود” في مركز دبي التجاري العالمي وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير /شباط وبمشاركة 5 آلاف شركة رائدة في قطاع الاغذية والمشروبات حيث تم عرض 100 الف منتج جديد من أكثر من 125 دولة.

ويترأس الوفد الأردني رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وبمشاركة عشرات الشركات الأردنية التي تحمل مكانة ومسيرة مميزة في قطاع تصنيع الاغذية والمنتجات والمأكولات التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة.

وأكدت مصادر بأن غرفة صناعة الأردن ورئيس الغرفة الجغبير وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وضعوا اللمسات الاخيرة بالمشاركة الأردنية في معرض الخليج الغذائي غلفود 2024 من خلال تنسيق الجهود وتعاون الخبرات وتنسيق العمل لإبراز الجناح الاردني والشركات التي ستشارك في مختلف المنتجات والقطاعات الفرعية حيث كان دور للغرفة والقائمين عليها دوراً ريادياً متميزاً في إبرام المنتجات الغذائية الأردنية ووضعها في المكانة التي تليق بها وتمكين صادراتنا الصناعية الغذائية لدخول الاسواق العالمية العديدة من خلال المشاركة بالمعرض حيث وفرت غرفة صناعة الاردن ورئيسها المهندس فتحي الجغبير كل مؤشرات ووسائل فرص استكشاف تمكين الصناعة الغذائية والتصديرية والاستثمارية بما يضمن تبادل الخبرات مع المشاركين حيث يصف الجغبير بأن هذا المعرض العالمي يشكل محطة ومنصة حيوية هامة لإعادة تصدير منتجاتنا الغذائية إلى مختلف أسواق دول العالم من خلال تعزيز حضور شركاتنا وتسليط الضوء على منتجاتنا بما يضمن لصناعتنا للإنتقال إلى الإقليم والعالم بعد التعرف على المواصفة والجودة التي باتت تميز منتجنا الغذائي المتقدم والمتطور في كل الاقليم بإعتباره منتج نوعي يمتاز بالجودة والسعر المنافس وهذا دليل على وصول منتجنا الى اكثر من 140 سوق حول العالم.

ويشارك رائد حمادة رئيس لجنة صناعة السياحة والخدمات والمطاعم المتخصصة في غرفة صناعة الاردن مع الوفد الذي سيمثل الشركات الصناعية في القطاع الغذائي.

وقال حمادة بصفته رئيس للجنة والتي استحدثت مؤخراً إيماناً من الغرفة بدور هذا القطاع في تعزيز الحضور المنتج الغذائي إقليمياً وعالمياً أن المعرض يشكل فرصة لقطاع الصناعة الغذائية والخدمات والمطاعم المتخصصة لبناء شراكات عالمية باعتبار ان المعرض يحظى بسمعة واهمية كبرى ويرتاده زوار من مختلف دول العالم مضيفاً بأن المعرض يشكل فرصة مهمة نحو التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المشاركة من خلال عقد اللقاءات الثنائية وما ينتج عنها من صفقات ذات أهمية بالغة في تعزيز وترسيخ مكانة هذا القطاع الذي يعتبر فخر الصناعة الاردنية.

وقال حمادة ان مشاركتنا في هذا المؤتمر يتيح الفرصة أمام الشركات الصناعية الاردنية للقاء مشترين وموزعين جدد وعقد شراكات واعدة كون الصناعة الاردنية تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وتمثل مفتاح للنمو الاقتصادي كما ان تعزز الامن الغذائي وتوفر المزيد من فرص العمل وتعزز احتياطات العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة شاكراً بذات الوقت دور غرفة صناعة الأردن ورئيسها المهندس فتحي الجغبير ومحمد الجيطان الذين تعاملوا وتعاونوا مع هذا المعرض بمسؤولية عالية واستعداد غير مسبوق.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان معلقًا على مشاركة الوفد الصناعي الأردني في المعرض أن الشركات الأردنية المتخصصة بالتصنيع الغذائي تنظر إلى هذا المعرض باعتباره فرصة لدعم تصدير منتوجاتها وتنفيذ برامجها التسويقية للخارج وبناء شراكات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الذي احتل الصدارة والأولويات على مستوى العالم، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية الأردنية تمثل ريادة على مستوى المنطقة وهي مؤهلة لمنافسة المنتوجات العالمية وكل ذلك سيساهم بأن يجعل المملكة مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي في المنطقة، مبينًا أن معرض غلفود يأتي بهدف تمكين الصادرات الصناعية والترويج للمنتوجات الغذائية التي سقطت بفعل الإرادة نجاحات جعلتنا في مصاف الدول على مستوى المنطقة والإقليم والعالم ولذلك فهي فرصة لشركاتنا الصناعية لتسويق ما تنتجه وفتح أسواق جديدة أمامها في كل القطاعات باعتبار أن هذا المعرض يمثل أهم تظاهرة عالمية على مستوى المنطقة لا بل العالم.