النساء يترأسن 9 لجان قطاعية من أصل 20 في الحزب المدني الديمقراطي

وطنا اليوم – بحضور الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي وأعضاء المكتب التنفيذي أتم الحزب المدني الديمقراطي الأردني مساء اليوم إنتخاب رؤساء لجانه القطاعية المتخصصة في الحزب، والتي حظت فيها النساء بنسبة متميزة في قيادتها، حيث ترأست تسعة لجان من أصل عشرين.

وتشكل اللجان القطاعية في الحزب ما يعتبره الحزب حكومة الظل التي تمثل تجربة سياسية حديثة وانتقالاً نوعياً في عمل الأحزاب السياسية في المملكة، والانتقال من سردية النقد السياسي إلى الجاهزية لتقديم برامج تنمية تقوم على البدائل الواقعية، والتي يأمل من خلالها أن يحاكي السياسات الحكومية في كل قطاع منها بما يعبر عن مبادئه وأهدافه للمساهمة في تطوير أداء الدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وباكتمال تشكيل اللجان يكون الحزب قد أكمل عضوية مجلسه المركزي المكون من 75 عضوا، تم انتخابهم من المؤتمر التأسيسي ومن فروع الحزب ولجانه القطاعية، إضافة إلى فئة أعضاء الحزب في مجالس النواب والنقابات المهنية ومجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية.

وتشكل عضوية النساء والشباب في الحزب المدني الديمقراطي وهياكله واحدة من أعلى النسب بين الأحزاب الأردنية.

وتاليا الجدول الكامل لرؤساء اللجان القطاعية الذين تم انتخابهم:

الدكتور يوسف منصور الوزير الأسبق/ رئيسا للجنة الإقتصاد والإستثمار

حسام عايش الخبير في الإقتصاد وفي سوق العمل/ رئيسا للجنة العمل

الدكتورة إيمان مفلح الخبيرة التربوية/ رئيسة للجنة التعليم

الدكتورة إيناس النجار/ رئيسة للجنة النقل

الدكتورة رانيا بدر/ رئيسة للجنة المياه

الدكتور عبد الله البشير/ رئيسا للجنة الطاقة

السيد عماد عبد الرحمن/ رئيسا للجنة الشؤون البرلمانية

الدكتور موسى العودات/ رئيسا للجنة الرياضة

المهندس هشام حواري/ رئيسا للجنة السياسة الخارجية

الدكتور إبراهيم صالح/ رئيسا للجنة الصحة

المحامي محمد رسول عربيات/ رئيسا للجنة العدل وحقوق الإنسان

المهندس عبد الرحيم قديسات/ رئيسا للجنة الأشغال العامة والإسكان

السيدة شيرين القسوس/ رئيسة للجنة التنمية الإجتماعية

المهندسة بهيسة العبادي/ رئيسة للجنة البيئة

المهندسة روان الفالح/ رئيسة للجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الفنانة المعروفة سهير فهد/ رئيسة للجنة الثقافة والفنون

الدكتور عبد الرحمن البشير/ رئيسا للجنة الإدارة المحلية

السيد محمد جودة/ رئيسا للجنة السياحة

السيدة أمل الأطرش/ رئيسة للجنة النقابات ومنظمات المجتمع المدني

السيدة نوال اليحيى/ رئيسة للجنة الزراعة.