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وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

منذ 3 ثواني
وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

وطنا اليوم:فجع مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح، اليوم الاحد، بوفاة والدته “الحاجة أم محمد” في غزة، بينما ما يزال يتلقى العلاج في قطر.
وكان أشار الدحدوح في آخر فيديو له أن رحلة علاجه طويلة بعدما تفاجأ الأطباء بالوضع الذي وصلت اليه الاصابة في يده.
وكان خسر “الاب الغزاوي الصابر” عائلته وثلة من رفاقه على مراحل في غزة، إذ فجع بوفاة زوجته وابنه وابنته وحفيده، في حين تلقى بعد أيام خبر وفاة زميله سامر ابو دقة في حين اصيب المراسل الدحدوح وفي ضربة تالية قتل ابنه حمزة في غارة استهدفت سيارته.
وفي قطر وصله اليوم خبر وفاة والدته.
وائل الدحدوح، صحفي فلسطيني وُلد ودرس في مدينة غزة وقضى معظم سنين حياته فيها، كما اعتُقل 7 سنواتٍ في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ وائل حياته المهنية مراسلًا لصحيفة القدس الفلسطينية، واشتغل لصالح وسائل إعلام أخرى


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