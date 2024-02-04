المقاطعة تجبر كوكا كولا في تركيا على إجراء تعديل في اسمها

وطنا اليوم:قال رئيس مجموعة “الأناضول” القابضة التركية، التي تمتلك “كوكا كولا تركيا”، تونجاي أوزيلهان، عزم المجموعة على إجراء تعديل على اسم علامتها التجارية عبر إضافة حرف “A”، في خطوة لتنجب المقاطعة الواسعة التي طالت منتجات الشركة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة “صباح” التركية، الأحد 4 فبراير/شباط 2024، حول الإجراءات التي تعتزم شركة “كوكا كولا تركيا” اتخاذها لتخطي المقاطعة التي ألحقت خسائر كبيرة بها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضح أوزيلهان أنهم “سيشرحون موقفهم بشكل أفضل من الآن فصاعداً من أجل تجنب المقاطعة”، مشدداً على أن “شركة كوكا كولا في تركيا هي شركة تركية، من بدءاً من المستثمرين فيها وصولاً إلى مديريها”.

كما أضاف: “نأسف لكوننا جزءاً من هذه الأجندة بناء على معلومات كاذبة”، موضحاً أن “جميع ما في الشركة، بما في ذلك المواد الخام ومواد التوريد، يتم توفيرها من تركيا”.

ولفت أيضاً أوزيلهان إلى عزم مجموعة “الأناضول” وضع الحرف “A”، رمز الشركة القابضة التركية، في بداية العناصر المرئية للعلامة التجارية Coca Cola، وذلك لتجنب الخلط بين منتجات الشركة التركية ونظيراتها الأجنبية.

يشار إلى أن تركيا تشهد حملات مقاطعة واسعة الانتشار على مختلف الصعد للمنتجات والشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، كان البرلمان التركي قد أصدر قراراً يقضي بحظر بيع المنتجات المرتبطة بالاحتلال في مرافقه، من بينها “كوكا كولا”، لكن أحزاباً معارضة، هاجمت حزب العدالة والتنمية غير مرة بسبب تواصل الأعمال التجارية مع “إسرائيل”، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.