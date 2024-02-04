الخطيب: تأجيل الرسوم لطلبة المنح والقروض من اختصاص الجامعات

وطنا اليوم:أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن تأجيل الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض يخضع لاختصاص الجامعات وفقا لتعليماتها الداخلية، وليس للوزارة.

وأضاف الخطيب أنه لا يمكن للوزارة إلزام الجامعات بتأخير أو تأجيل دفع الرسوم، لأن نتائج ترشيح المنح والقروض ستتأخر إلى ما بعد إنتهاء السحب والإضافة بسبب إقرار نظام وتعليمات جديدة.

ونوه الخطيب بأن أي طالب يواجه صعوبات اقتصادية تمنعه من دفع الرسوم يمكنه التقدم بطلب لرئيس جامعته لتأجيل أو تقسيط الرسوم.

وكانت وردت العديد من الملاحظات من طلاب تقدموا للمنح والقروض تطالب بتأجيل دفع الرسوم المستحقة حتى صدور نتائج المنح والقروض