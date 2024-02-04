رقمنة 45% من الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 1077 خدمة، وبنسبة 45 بالمئة، وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول أبرز ما تحقق وجرى العمل عليه العام الماضي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات أن أبرز ما تحقق في التحول الرقمي، إنشاء وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية على “بوابة سند”، والتعميم على المؤسسات الحكومية لاستخدام منصة سجل الخدمات الحكومية لإدارة سجل خدماتها، وإطلاق نسخة محدثة من تطبيق ســند، حيث بلغ عدد الحسابات على التطبيق مليون و705 آلاف و279 حسابا، والهويات الرقمية المفعلة 770910 من خلال هوية الأحوال المدنية أو بصمة العين.

وأظهرت المؤشرات في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الالكترونية، البدء بتجهيز وربط البيانات للمقيمين والشركات، والتحقق من صحة البيانات والانتهاء من تجهيزها، وطرح عطاء تأسيس مركز بيانات “مركز الكوارث بالعقبة”، وطرح عطاء توسعة الحوسبة السحابية – المرحلة الخامسة والتقييم والاحالة.

وبخصوص خدمة الجيل الخامس، أظهرت المؤشرات إطلاق خدمة الجيل الخامس لشركات أمنية وأورنج وزين، والانتهاء من جميع الأعمال.

وفي ما يخص مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم، جرى تحديث واعتماد معايير رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية ولتطبيقات الهاتف النقال، وإنشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية في المقابلين ومطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وإربد، إلى جانب الانتهاء من تطوير منصة بخدمتكم ومشاركتها مع المؤسسات الحكومية لإدراجها ضمن الخدمات الرقمية.

وفي مجال إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال، أظهرت المؤشرات، أنه جرى إعداد دراسة شاملة لأفضل الممارسات الدولية وحالة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة لتوفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب و الرياضات الالكترونية للأعوام (2021-2025) والخطة التنفيذية،

إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع تطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة.

كما جرى إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر الابتكار العالمي، ومراجعة التقارير وتحليلها والتشبيك مع الجهات المعنية لتحليل نقاط الضعف والقوة وإعداد التوصيات بالإضافة الى تحديد التوجهات والمحاور الرئيسية التي سيتم بناء خطة العمل عليها، وتحديد وصياغة المهام والمسؤوليات الواجب إناطتها بالجهة التي ستدير مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية، ودراسة واقع حال قطاع الصناعات الإبداعية، ودراسة المهام للجهات الحكومية لتحديد الجهة المسؤولة”، كما جرى البدء بتطوير والتحديث على منصة “ستارت ابز جو” لدعم وتسجيل ريادي الأعمال، وتطوير منصة إنشاء بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية.

وفيما يخص إنشاء واستقطاب مراكز بيانات، جرى استقطاب شركتين، وجاري العمل على استقطاب شركة واحدة مع نهاية العام الحالي.

وفي مجال مشروع الشباب وتكنولوجيا الوظائف، نفذ عدد من الأنشطة ضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، إذ جرى إيجاد 2816 فرصة لإدرار الدخل، بما في ذلك الشركات التي تلقت حوافز الكفاءات وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى المتدربين ضمن منح منصات العمل الحر، بإجمالي 1493 أنثى.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن 65 منها 42 شركة من برنامج الكفاءات، و23 من برنامج تطوير الأعمال، كما جرى تقديم منح 6 منظمات غير ربحية من خلال مبادرة منصات العمل الحر، إذ قدمت تدريبا لـ1459 فردا، بما في ذلك 1009 نساء، و252 سوريا، ونتيجة لذلك، تمكن 690 فردا، بما في ذلك 473 إمرأة و107 سوريين من إدرار الدخل عن طريق منصات العمل الحر المختلفة.

وجرى توقيع اتفاقية مع شركة وسيطة لتقديم الدعم لـ40 شركة ناشئة، واختيار أول 20 شركة ناشئة من بين 70 طلبا، وإطلاق نسخة محدثة من منصة “منح نمو الأردن”، لتقديم طلبات الحصول على المنح، وتقديم 105 طلبات، وتوقيع 23 اتفاقية جديدة، تشمل 18 منحة نمو الكفاءات و5 منح تطوير الأعمال.

وأظهرت المؤشرات اختيار موقع أول مركز تكنولوجي في المنطقة الوسطى بالتعاون مع وزارة الشباب، والاختيار الأولي لأحد الشركات لتطوير كتب الأنشطة الرقمية والمناهج في المدارس الحكومية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وبدء التدريب في الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.

وأكمل المدربون من محطات المعرفة ومراكز التدريب المهني تدريبهم، وهم جاهزون لتدريب 1000 شاب في مجال الحوسبة السحابية، كما بدأت عملية تدريب المدربين لنادي تعليم البرمجة للمراهقين الذي يشمل 2000 طالب من الصف السابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، إضافة إلى 125 معلما من محافظات، إلى جانب تقييم عروض التعبير عن الاهتمام لاختيار الجهة التي ستقوم بتدريب 5000 شاب في المهارات الرقمية والتوظيف، واختيار أول دفعة للبدء في تدريب 1000 طالب على مهارات وظيفية متنوعة.

وأظهرت المؤشرات، أن جمعية المهارات الرقمية أكملت التقييم الداخلي لـ22 طلب منحة جديدة تلقتها وحاليا تجري عملية التقييم الخارجي، وفي الدورة السابقة قامت الجمعية بتقييم 17 طلبا لمنح مقدمي خدمات التدريب “تي إس بي” واختيار 6 برامج تتناسب مع توصيات تحليل الفجوة في المهارات الرقمية، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أتموا برامج الجمعية التدريبية بنجاح 447 طالبا.

وطرحت الجمعية طلب التقديم لمزودي خدمات التدريب للمنحة التدريبية الثانية “ار اف ايه” لتمكين الشباب الأردني، حيث تقدم لها 29 مزود خدمة، واختير 22 منهم حسب توافقهم مع معايير الأهلية المعدة مسبقاً، وتجري الجمعية الآن المرحلة الأولى من التقييم الفني.