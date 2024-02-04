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شاب أردني ينسخ القرآن الكريم بخط يده

منذ ساعة واحدة
شاب أردني ينسخ القرآن الكريم بخط يده

وطنا اليوم:انتهى الشاب الأردني احمد عادل السفاسفة، من إنجاز نسخة من القرآن الكريم بخط اليد بعد عامين ونصف.
وأوضح السفاسفة في تصريحات صحفية أنه عاش أجمل فترة مع رسم حروف القرآن الكريم، وازداد تقربّا إلى الله تعالى من خلال التعامل مع آيات القرآن بشكل عميق.
ولفت إلى أنه كان يكبّر شكل الكلمة الواحدة 184 مرة للوصول إلى الشكل الصحيح لرسم الحرف، ويصوّر الصفحة تلو الأخرى لمعاينة رسمه للنسخة الأصلية من آيات القرآن الكريم.
ويقول السفاسفة فرحا” لقد ابتعدت عن كافة المعاصي والذنوب مهما كانت صغيرة وانا أعيش مع كتاب الله تعالى”.
وأوضح أنه يهوى فن الخط العربي منذ أن كان في الصف العاشر، حيث طوّر مهاراته بالتعاون مع خطاطين من محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، موجّها شكره لكل من ساهم معه في إنجاز هذا العمل، وآملا أن يتقبله الله منه.


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