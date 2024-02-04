الرسم بالحنا دورة تدريبية في مادبا نظمها هيئة شباب كلنا الأردن

وطنا اليوم – نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة مادبا دورة تدريبية على الرسم بالحنا ل 20 شابة في مادبا.

وبين منسق الهيئة الدكتو حسن الشوابكة ان الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الانتاجية والحرفية وتحفزهم للعمل والانتاج، مما تساهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزز مفهوم الانتاج المرتكز على الحرف اليدوية.

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة ان وزارة الثقافة تحرص على اقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات والتركيز على الدورات التي تعزز الموروث الثقافي وتعتبر الحناء من الموروثات الثقافية التي نهتم بتعليم الشابات مهارات الرسم بها.

وبينت المدربة هند الحياري أن هذه الدورة تتضمن مجموعة من المهارات التي تركز على بناء القدرات وتهدف الى رفد المتدربات بمهارات تساعدهم في المستقبل على الانتاج التجاري، لا سيما أن الرسم بالحناء من الحرف المطلوبة كثيراً بمختلف أوقات العام ويزداد الطلب عليها في فترة المناسبات والأفراح.

واشتملت الدورة التي شارك فيها 20 شابة على موضوعات تناولت تدريب الفتيات على فنيات الزينة باستخدام الحناء والتي تعبر عن موروثنا الثقافي التقليدي والتدريب على تصميم مناظر ورسومات بإستخدام الحناء، ضمن اجراءات محددة يتبعها الرسام بالحنا لضمان الحصول على عمل متقن ودقيق ويبرز الجمالية.

يشار الى ان دورة الرسم بالحناء تقع ضمن التدريب وبناء القدرات وتهدف الى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور واستغلال طاقاتهم الى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصادياً ومعرفياً.