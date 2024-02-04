النقل تبدأ بتطوير البنية التحتية لـ مراكز انطلاق في المحافظات

وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل، عن مشروع لتأهيل البنية التحتية لمراكز الانطلاق والوصول في المحافظات والألوية وتزويدها بالمرافق حسب المعايير الفنية التي تضمن تقديم خدمات مناسبة لأطراف عملية النقل ويشمل التأهيل مركز الانطلاق والوصول في كل من السلط، وادي موسى، الرمثا، الزرقاء، مجمعات الأغوار الجنوبية (الصافي والمزرعة)، مجمع باصات الجيزة، مجمع باصات ناعور.

وبحسب الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2024-2028،، فإن الفترة الزمنية للمشروع من 2023 حتى 2027، وتبلغ قيمته 25 مليون دينار دون استملاك الأراضي والدراسات الإضافية.

وأشارت الاستراتيجية، أنه تم الانتهاء من جميع المراكز الرئيسية في المحافظات ما عدا (البلقاء والزرقاء)، حيث تم تأهيل كل من مراكز الانطلاق والوصول (المفرق، إربد، جرش، عجلون، مأدبا، معان، الكرك، الطفيلة)، وتم الانتهاء من دراسات والمخططات الهندسية لمراكز الانطلاق والوصول في الألوية (الرمثا، البترا الداخلي، إربد الشمالي، الجيزة، توسعة الطفيلة والبترا الخارجي، الأغوار الجنوبية (الصافي والمزرعة)).

وأشارت الاستراتيجية، إلى مشروع لتنفيذ دراسة إنشاء مناطق خدمات حافلات حديثة قرب معبر جسر الملك حسين، خلال الفترة الزمنية 2024-2026 بقيمة 1.5 مليون دينار بهدف تطوير البنية التحتية وتقيم خدمات نقل حديثة للركاب والسائقين.

وأضافت أن هناك دراسة لإنشاء مناطق خدمات حافلات حديثة قر بمعبر جسر الملك حسين، خلال الفترة الزمنية 2022-2024 بقيمة 50 ألف دينار، يهدف لتنظيم عمليات الاصطفاف والتحمي والتنزيل للركاب.

وتابعت أن هناك دراسة جدوى لمشروع نقل منتظم بين صويلح ومطار الملكة علياء الدولي، خلال الفترة الزمنية 2023-2025 بقيمة مليون دينار.

وأشارت إلى وجود دراسة للنقل الإداري لموظفي القطاع العام، خلال الفترة الزمنية 2022-2027 لنقل موظفي القطاع العام والخاص بواسطة حافلات مملوكة من المؤسسات لمناطق ومحطات انطلاق ووصول مشتركة ما بين الموظفين بهدف تقليل الازدحامات المرورية من خلال تخفيض استخدام السيارات الخاصة.

وبينت أن هناك مشروع لتوفير خدمات النقل للمدن الصناعية، خلال الفترة الزمنية 2024-2027، موضحة أن دور وزارة النقل/ هيئة تنظيم النقل البري تتشكل في توفير خدمة نقل العمال لنقل العمالة في المدن الصناعية من وإلى الشركات/المؤسسات العاملة في المناطق الصناعية المستهدفة وبالتعاون مع وزارة العمل.

وعن استخدام الطاقة البديلة، بينت الاستراتيجية أن هناك مشروع لتشغيل حافلات خضراء كهربائية للنقل السياحي في مدينة البترا والمناطق الأثرية والسياحية المحيطة بها خلال الفترة الزمنية 2023-2025، بقيمة 5 مليون دينار بهدف تحفيز وتسريع لتعزيز التنقل الكهربائي في المناطق السياحية في الأردن.

وتحدثت عن دراسة جدوى استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة الاحفورية (الناتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين، دون أي نواتج ثانوية) كبديل للطاقة، موضحة أنه مستدام بيئيا وقابل للتخزين ومتعدد الاستخدامات وقابل للنقل.