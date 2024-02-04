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إصدار الأمر المالي (2) لتغطية النفقات لحين صدور قانون الموازنة

منذ ساعة واحدة
إصدار الأمر المالي (2) لتغطية النفقات لحين صدور قانون الموازنة

وطنا اليوم:أصدر وزير المالية محمد العسعس الامر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية .
ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.


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