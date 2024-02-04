بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل

منذ ساعتين
توقع تشغيل مسار الباص السريع بين عمان والزرقاء نهاية آذار المقبل

وطنا اليوم:قال أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إن أمانة عمان الكبرى بطور الدراسات للمرحلة الثانية للباص السريع التردد والذي سيكون من دوار صويلح لطريق المطار مرورا بشارع الملك عبدالله، حيث هذا المشروع المستقبلي سيكون ب 3 مسارات بطول 42 كم.
جاء ذلك خلال اجتماع أمانة عمان الكبرى مع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية لمناقشة خطط واستراتيجيات النقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
وبين الشواربة أن مسار الباص السريع الرابط بين محافظتي عمان والزرقاء متوقع أن يتم تشغيلة نهاية آذار المقبل، مشيرا إلى أن عدد ركاب باص عمان والباص السريع وصل عام ٢٠٢٣ لقرابة 20 مليون راكب.
وبين الشورابة أن الأمانة تدعم منظومة النقل العام داخل حدود أمانة عمان بما قيمته ١٠ مليون دينار سنويا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

النقل تبدأ بتطوير البنية التحتية لـ مراكز انطلاق في المحافظات

16:28

الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل

16:00

الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات ثلجية حتى الآن

15:38

إصدار الأمر المالي (2) لتغطية النفقات لحين صدور قانون الموازنة

15:30

العرموطي:هل راتب هذا المدير (6500) دينار وبدل سكن (7000) دينار

15:23

الهيئة المستقلة تنشر جداول الناخبين المحدثة

15:16

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

14:37

109 دنانير متوسط إنفاق الفرد في الأردن على الألبسة والأحذية العام الماضي

14:30

التحول نحو الحوسبة السحابية: ثورة في نمو الأعمال

14:18

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

14:14

كناكريه : 14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

13:18

مذكرة تعاون بين صناعة عمان وتجارة وصناعة لندن

وفيات
وفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة اللهشكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه اللهوفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة الله