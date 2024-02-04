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الاعتماد البريطاني ASIC يجدد اعتماد جامعة البترا لأربع سنوات بمستوى الجامعة الرائدة

منذ 4 ساعات
الاعتماد البريطاني ASIC يجدد اعتماد جامعة البترا لأربع سنوات بمستوى الجامعة الرائدة

وطنا اليوم:جددت هيئة الاعتماد البريطاني “ASIC” شهادة الاعتماد الدولي لجامعة البترا بتصنيف عالٍ بمرتبة (جدير بالثناء)، وكانت جامعة البترا أول جامعة أردنية تحصل على هذا الاعتماد لجميع الكليات والدوائر والمراكز في المملكة عندما منحته للمرة الأولى في عام 2019.
وجددت هيئة الاعتماد البريطاني الشهادة بعد تحقيق الجامعة جميع متطلبات الاعتماد وشروطه، وقام فريق من هيئة الاعتماد بزيارة الجامعة على مدار يومين متتاليين، وتم عمل جولات ميدانية في جميع مرافق الجامعة وكلياتها ودوائرها، للتأكد من تحقيق معايير ضمان الجودة والتعلم والتعليم والسلامة العامة، بالإضافة إلى عدة معايير اخرى تعتمدها الهيئة البريطانية ASIC.
وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسرة الجامعة والعاملين من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، وشكر وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس وجميع العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم المتميزة في تحقيق متطلبات تجديد الاعتماد، مؤكدًا استمرارية الجامعة في الحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاية تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية، وتعزيز كفاية مخرجاتها التعليمية.


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