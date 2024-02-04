الأردن يرفع عدد محطات شحن المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و 14 محطة خاصة وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف اليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة فان الهيئة منحت عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة، لافتا الى ان البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر.

وفي السياق ذاته، تلقت الهيئة 145 طلبا للحصول على ترخيص او تصريح لأول مرة تتعلق بمحطات الشحن العامة والخاصة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 132 تصريحا لمحطات شحن عامة و6 تصاريح محطات شحن خاصة و7 تراخيص محطات شحن عامة.

كما تلقت الهيئة 10618 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، تم رفض 72 طلبا منها.

الى ذلك، ارتفع التخليص على سيارات الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية عام 2022، فيما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة ليبلغ العدد 11263 مركبة مقارنة بـ 15634 مركبة في عام 2022، وتراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في 2022.