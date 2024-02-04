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بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

منذ ساعة واحدة
بن غفير: يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية

وطنا اليوم:اكد وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنه “يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك”.
وقال بن غفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن “بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس”، واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب في منصب الرئاسة.
وفي وقت سابق، ذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهم، أن “إدارة الرئيس جو بايدن فكرت في إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش (وهما من اليمين المتشدد) في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات”، لافتا إلى أنها “قررت استبعادهم في الوقت الحالي، والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات”.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، بات مستواها “لا يحتمل” وفقا لوصف بايدن.


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