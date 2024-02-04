عثر عليه في وادي رم .. أردني يعرض نيزكا للبيع

وطنا اليوم:عرض الفلكي الأردني الدكتور عماد مجاهد نيزك نادرا وضخما للبيع.

والنيزك عثر عليه الفلكي مجاهد في وادي رم نهاية العام ٢٠٢٢ وأرسل عينة منه لدى مختبر النيازك الأوروبي وحصل على شهادة تثبت انه نيزك حديدي وزنه ١٠ كيلو و ٣٠٠ غرام وبذلك يكون النيزك من النيازك الضخمة من حيث الحجم.

كما أكدت الفحوصات الدوليه انه نيزك حديدي كاماسايت.

هذا وقد تم نشر خبر اكتشاف النيزك في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

ويعد النيزك الذي عثر عليه الفلكي مجاهد من النيازك الضخمة التي عثر عليها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي