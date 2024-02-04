أمانة عمّان: معظم هبوطات الشوارع الفرعية نتيجة عدم اكتمال البناء

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للطرق أمانة عمّان الكبرى إن معظم ” الجور” والهبوطات في الشوارع الفرعية تأتي نتيجة عدم اكتمال البناء، مشيرا الى أن حالة الطرق في أمانة عمان أو الشوارع الرئيسية هي حالة جيدة إلى ممتازة، فيما تواجه الأمانة هبوطات في الشوارع الفرعية حيث معظم حالات الهبوطات في المقاطع.

وقال الأحد، إنه بعد أن تصل الشوارع للمواطنين يكون المواطن بحاجة لخدمات من مياه وصرف صحي أو خدمات إنترنت، ويؤدي ذلك إلى حدوث بعض المقاطع بالشارع وهي نقطة ضعف فمهما كان عليه سيطرة يبقى نقطة ضعف في جسم الطريق.

ولفت إلى أن بعض الحالات تتكشف خلال فترة الشتاء ودخول المياه من خلال المقاطع وتؤدي إلى هبوطات في بعض الشوارع، مرجعا الخراب لبعض هذه المقاطع، لافتا الى أن الاعتماد على المقاولين بتفقد مقاطعهم وأعمالهم.

وتظهر الحفر والتشققات والهبوطات في شوارع العاصمة خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يعري سوء البِنى التحتية وخاصة في الشوارع الفرعية التي تمتلئ بالحفر والهبوطات متربصةً بمركبات السائقين على الطرقات ملحقةً أضراراً مختلفة وسط مطالبات بإجراء الصيانة الدورية للشوارع بدءاً من البنى التحتية فيها.

وقال مواطنون إن السير بخط مستقيم دون الوقوع في حفر أو هبوطات أمر صعب المنال في شوارع عمّان الشرقية منها أو الغربية التي باتت تزدحم بالحفر على اختلاف أحجامها متصيدة مركبات السائقين من كل حدب وصوب، وخاصة في الشوارع الفرعية وبين الأحياء.

وبينوا أنه مع حلول كل فصل مطري تتكشف الحفر في شوارع العاصمة لتعري سوء البنى التحتية فيها التي باتت تلحق أضرارا متنوعة بمركبات مستخدمي الطرق الذين اشتكى بعضهم من تكبدهم أعباء مادية جراء أعمال الصيانة للمركبات المتضررة بصورة مستمرة.