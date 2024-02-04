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حكومة الاحتلال تخشى تعمق الخلافات بشأن صفقة الأسرى

منذ ساعتين
حكومة الاحتلال تخشى تعمق الخلافات بشأن صفقة الأسرى

وطنا اليوم:أشارت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الوزراء لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة حماس، خشية من تعمق الخلافات وتسريب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي من الصفقة.
من ناحية ثانية، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا “حاليا على الأقل”.
ويخشى الضباط من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.
وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.
وقد اتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وأوضح أن القتيل كان برتبة رائد احتياط.


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