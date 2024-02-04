الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة الله

وطنا اليوم:إيمانا بالله جلت قدرته، وبمشاعر الحمد و الرضى بقضاء الله وقدره، انعي إبني المرحوم بإذن الله انور غازي ابوجنيب الفايز، الذي انتقل الى رحمته تعالى ظهر اليوم عن عمر يناهز ٤٥ عاما قضاها بما يرضي الله وحسن التعامل مع عباد الله، تاركاً لنا سمعته الطيبة وذكره الحسن.

احتسبه عند الله مؤمناً صالحاّ طاهرآ، داعياً الله أن يرحمه بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سيوارى جثمانه الطاهر غداً الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ المرحوم حاكم ابوجنيب الفايز في مقبرة العائلة بمنطقة الطنيب.

العزاء بديوان المرحوم الشيخ محمد ابوجنيب الفايز

إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله.