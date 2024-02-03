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الرواجيح :-تخصيص مكتب لتجديد التراخيص في الغرفة التجارية ومحطات متنقلة ميدانية تابعة للبلدية لترخيص المحال التجارية

منذ 3 ثواني
الرواجيح :-تخصيص مكتب لتجديد التراخيص في الغرفة التجارية ومحطات متنقلة ميدانية تابعة للبلدية لترخيص المحال التجارية

وطنا اليوم – التقى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح  أخيراً  في مكتبة رئيس غرفة نجارة مادبا حسام عودة .

وتم خلال اللقاء بحث  بنظام رخص المهن الالكتروني المطبق في بلديات المملكة وبعض الملاحظات حول التسهيل على الأخوة التجار بإنجاز معاملاتهم دون عناء .

 وقال الرواجيح أنه تم تخصيص مكتب في  غرفة تجارة مادبا ورفده بموظفين من البلدية وذلك للتسهيل على التجار ترخيص محالهم بسهولة ويسر .

وأضاف  أنه  تم تجهيز محطات متنقلة للتراخيص ستعمل على زيارة المنشأة التجارية في الميدان والعمل على ترخيصها بهدف المساعدة وتسهيل عملية الترخيص على الأخوة التجار .

من ناحية ثانية  تفقد الرواجيح النافذة الواحدة التابعة للبلدية واستمع لشرح من مديرها عبدالله السليمات حول الخدمات المقدمة للتجار وبعض الملاحظات الواردة وطرق الحل مؤكداً أن الجميع يعمل لخدمة المواطنين مهما كلف ذلك من وقت وجهد .

وقدم الرواجيح شكره لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق  كريشان لجهوده المبذولة في دعم البلديات والوقوف على تحديث خططها وتطويرها بالإضافة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  التي تسعى بتوجيهات معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة  إلى إسناد مؤسسات الوطن ورفدها بالتقنيات اللازمة.

 


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