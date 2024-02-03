الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من اخماد حريق ضخم أتى على مصنع للبلاستيك

وطنا اليوم – صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبأسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و غرب عمان و مادبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل مصنع للبلاستيك يتكون من ثلاثة طوابق داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات اخماد الحريق، هذا وقد شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتيه وعدد كبير من رجال الاطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لامانة عمان الكبرى.

وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصله وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، نتج عن الحريق ثلاثة اصابات بضيق في التنفس جراء الادخنة المتصاعدة عن الحريق وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.