800 مسؤول أميركي وأوروبي ينتقدون تحيز حكوماتهم لإسرائيل

وطنا اليوم – وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا، رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا فيها حكوماتهم بـ “التواطؤ المحتمل في جرائم حرب”.

ووفقاً لشبكة (CNN)، قال المسؤولون في الرسالة التي صدرت الجمعة، إن هناك “دلائل معقولة على أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.

واتهم المسوؤلون، ومن بينهم نحو 80 مسؤولاً ودبلوماسيا أميركياً، حكوماتهم بـ”الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانة بلدانهم الأخلاقية في العالم”.

ودعا الموقعون على الرسالة حكوماتهم إلى “استخدام كل نفوذها” للوصول إلى وقف إطلاق النار، والتوقف عن القول بأن هناك “أساساً منطقياً استراتيجياً يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية”.(بترا)