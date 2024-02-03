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بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الحياري يرعى حفل تكريم عاملات الوطن في بلدية السلط الكبرى

منذ 3 ثواني
بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الحياري يرعى حفل تكريم عاملات الوطن في بلدية السلط الكبرى

وطنا اليوم – رعى رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري اليوم السبت وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه حفل تكريم عاملات الوطن الذي نظمته البلدية بالتعاون مع نادي العز السلط الثقافي وجمعية المحبة والرحمة الكاريتاس وبحضور مدير البلدية ومدير العلاقات العامة والإعلام.

وقال الحياري في كلمته بالحفل إن عمال الوطن على اختلاف مواقعهم في بلدية السلط الكبرى نعمل معاً بروح الفريق الواحد دون تمييز أو تفرقه بين رئيس أو مدير أو عامل وطن فلهم منا كل الإحترام والتقدير والدعم المستمر.

بدورها قالت رئيسة نادي العز السلط الثقافي الدكتوره وفاء العوامله إن هذا التكريم جاء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي يهتم بالسيدات بمختلف شرائح عملهم في خدمة الوطن وتقديراً لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل ونقدر جهدهم هذا بالتكريم والشكر والاعتزاز.
وتم خلال حفل التكريم بحث عدة أمور خدمية وجمالية وتنموية تهم المدينة.


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