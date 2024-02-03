المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية يلتقي تايلاند غدا

وطنا اليوم – يبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية (إي فوتبول)، غدا الأحد، منافساته في الدور 16 من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023 المقامة حاليا في قطر، بلقاء منتخب تايلاند.

وجاء تأهل المنتخب إلى الدور 16 في البطولة التي تابع مبارياتها سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بعد أن حل في المركز الثاني للمجموعة الخامسة بالشراكة مع جمهورية كوريا برصيد 8 نقاط، التي ضمت البحرين المتصدر برصيد 9 نقاط، وماليزيا (5 نقاط) رابعا.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة لاعبين أساسيين هم: سيف الدين دبابنة، سامر سبيعات، بالإضافة إلى سارة حدادين كلاعبة احتياط.

وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة القارية في إطار حرص الاتحاد الأردني على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا الآخذة بالتطور من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم.

وأشهر الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية (إي فوتبول)، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد منذ عامين، وتضمنت ورشات عمل بالتعاون مع الاتحادين الدولي “فيفا” والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات لرفد المنتخب بأفضل المواهب.