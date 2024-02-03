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“انتاج”: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني

منذ ساعة واحدة
“انتاج”: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني

وطنا  اليوم – أكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) عيد الصويص، أن منح الشركات المحلية الأولوية في تنفيذ العطاءات التقنية، يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص عمل، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، ودعم الاستثمار، وتمكين الشركات من النمو والابتكار.
وقال صويص في بيان اليوم السبت، إن هذا النهج يعزز من الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظ على حجم العملة الأجنبية ويقوي القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات الأردنية، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، ما يدل على ثقة الحكومة في القطاع الخاص.
وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك قدرات كبيرة لتقديم حلول تقنية مبتكرة، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الكفاءات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يعتبر قطاع التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
وشدد صويص على ضرورة تفعيل الحوار مع الجهات المعنية لضمان الأخذ بعين الاعتبار الخبرات المحلية في المشاريع الوطنية الكبرى، لافتا الى أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، وضرورة النظر في الإمكانات المحلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا.


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