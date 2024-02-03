مطالبة بإيجاد بديل لمكب مخلفات مصانع الحجر والرخام

وطنا اليوم – طالبت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الاردنية (جوستون)، بإيجاد بديل لمكب المخلفات السائلة لمصانع الحجر والرخام (الكمخة)، بعد إغلاقه من قبل أمانة عمان الكبرى.

وقال رئيس الجمعية أحمد أبوسبيت في بيان اليوم السبت، إن “الأمانة” قامت منذ نحو 3 أشهر بإغلاق المكب الواقع في منطقة البيضاء شرق العاصمة عمان نظرا لتجاوزه طاقته الاستيعابية دون إيجاد بديل.

وأوضح أن ناتج عمليات التصنيع اليومية للمصانع العاملة في هذا المجال يقارب 1500متر مربع من المخلفات، مؤكدا ان تأخير ايجاد البديل سيؤثر بيئيا على مناطق شرق عمان، مشيرا إلى أن أغلاق المكب الوحيد أدى الى توقف الكثير من المصانع عن العمل وتضررها بشكل كامل اضافة الى رفع كلف الانتاج، ما سيؤثر سلبا على عمليات التصدير وارتفاع الاسعار.