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العجلوني : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) وبرامج البكالوريوس والدبلوم (الموازي) في البلقاء التطبيقية الاثنين 5/2/2024

العجلوني : نوجه الطلبة نحو التخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل

منذ ساعة واحدة
العجلوني : فتح بوابة القبول للتجسير (الموازي) وبرامج البكالوريوس والدبلوم (الموازي) في البلقاء التطبيقية الاثنين 5/2/2024

 

وطنا اليوم – هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني الطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الإمتحان الشامل(الدورة الشتوية) 2024 وذويهم، وقال ان بإمكان الطلبة الراغبين في التجسير في تخصصات جامعة البلقاء التطبيقية فإنه سيتم فتح بوابة تقديم طلبات الإلتحاق في التجسير الموازي الكترونياً من خلال موقع الجامعة الالكتروني اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/2/5.
كما هنأ الدكتور العجلوني الطلبة الناجحين في الثانوية العامة الدورة الشتوية 2024 ، فالنجاح ثمرة يقطف نتاجها وطننا الغالي وذخيرة لإعداد اجيال المستقبل الواعدة، مشيراً إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية قامت بإعداد باقة من تخصصات درجة البكاوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة) الدبلوم المتوسط (تلبي طموحات ابنائنا الطلبة).
كما تشجع جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة الناجحين بالثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات التقنية للدبلوم المتوسط حيث ستقوم الجامعة بفتح باب بوابة القبول للدبلوم المتوسط
على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح يوم الاثنين القادم حيث نؤكد لطلبتنا بأن
فرق رسم الساعة المعتمدة بين البرنامج النظامي والبرنامج الموازي لا يزيد عن (5) خمسة دنانير
اردنية وذلك لتشجيع الطلبة الذين لم يحالفهم الحصول على مقعد تنافسي على البرنامج النظامي في الالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها.
وتتمنى جامعة البلقاء التطبيقية لجميع الطلبة الناجحين وذويهم ان يحسنوا اختيارهم وتشجيع أبنائهم على الالتحاق بالتخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.

 

 


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