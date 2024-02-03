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القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا

منذ ساعة واحدة
القبول الموحد: استقبال طلبات التسجيل بالجامعات الرسمية للناجحين بتكميلية التوجيهي غدا

وطنا اليوم – أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات القبول الموحد للناجحين في للدورة التكميلية “توجيهي 2024″، سيبدأ يوم غد الأحد، مشيرة الى الانتهاء من تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها الموقع الإلكتروني للوحدة خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت الوحدة في بيان اليوم السبت إن عدد التخصصات المطروحة لمرحلة البكالوريوس (371)، وللدبلوم المتوسط (148) تخصصاً، لافتة الى أن موقع الوحدة يتضمن نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

ودعت الوحدة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية وأولياء أمورهم الى تصفح موقعها من خلال الرابط: (www.admhec.gov.jo) للاطلاع على البيانات والمعلومات التي تهمهم مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023-2024 ، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني “إي-فواتيركم”، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع.


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