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41.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ ساعة واحدة
41.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 41.6 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.9 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.8 و 37.1 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 293 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.
وبين في تصريح صحفي ، أن العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية “ضعيف”، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2040 دولارا للأونصة الواحدة.(بترا)


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