سلطة وادي الاردن تنفذ مشروع لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

وطنا اليوم – ضمن الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الاردن والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وبدعم من الحكومة الالمانية والتعاون الدولي الالماني (GIZ)

ومن خلال مشروع “حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة _ الاجر مقابل العمل ”

Protection of water dams in jordan through Labour_ intensive activities ( cash for work)

وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعه ( IUCN)

تم مؤخرا تنفيذ بعض الاعمال الانشائية في موقع سد الزرقاء ماعين وبهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد

حيث اشتملت الاعمال على انشاء سلاسل الجابيون والريبراب،

وقد قام المشروع بتنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة إستخدام المياه.

وكذلك تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجارالحرجية للتقليل من إنجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة بإحتياجات مياه الري.