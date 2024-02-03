بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة المياه والري : الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري الى 60% والسدود الى 121 مليون متر مكعب

منذ 3 ثواني
وزارة المياه والري : الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري الى 60% والسدود الى 121 مليون متر مكعب

وطنا اليوم – قالت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت 3/2/2024 إلى ما نسبته 60,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنوياً ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة بلغت 14,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

“جوستون” تحذر من كارثة بيئية

11:08

تجديد برنامج التعاون بين عمان الأهلية ووكالة الأنباء الاردنية

11:05

عمان الأهلية تبحث خطة التعاون المشترك مع شركة أمنية

09:09

بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة

09:06

الولايات المتحدة تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

09:03

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

08:50

واشنطن : الضربات الأميركية في العراق وسوريا استمرت نحو 30 دقيقة

08:45

أجواء باردة جداً اليوم وزخات في شمال ووسط المملكة

08:36

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يلتقي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

08:29

الحزب المدني الديمقراطي ينظم حوار مفتوح مع اهالي مدينة العقبة تناول التحديث السياسي بشكل عام و مباديء الحزب و توجهاته

07:50

بلديه السلط الكبرى تهنئ الملك بفوز المنتخب الاردني والتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

04:18

اسرة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب ممثلة بمديرها الدكتور ابراهيم عبد الحفيظ الشخانبة يهنئون جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده

وفيات
شكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه اللهوفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة