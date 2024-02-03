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تجديد برنامج التعاون بين عمان الأهلية ووكالة الأنباء الاردنية

منذ 3 ثواني
تجديد برنامج التعاون بين عمان الأهلية ووكالة الأنباء الاردنية

وطنا اليوم-جددت جامعة عمان الأهلية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الاربعاء31-1-2024، برنامج التعاون المشترك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة وتقديم خدمات التدريب الميداني للطلبة في المجالات المختلفة.

ووقع البرنامج رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان والمدير العام لوكالة الانباء الاردنية السيدة فيروز المبيضين، بحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم، ورئيس قسم العلاقات العامة في وكالة الأنباء الدكتور “رامي الامير” العمري.

وينص البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات قادمة، تقديم الجامعة منحة للعاملين وابنائهم في الوكالة إضافة إلى منح خصومات مالية لدرجة البكالوريوس والماجستير، فيما تقدم الوكالة خدمات تدريب ميداني للطلبة في قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، وتنفيذ نشاطات مشتركة تشمل ورش العمل، والندوات العلمية في المجالات الصحفية والإعلامية، والمشاركة في الندوات والتدريب.

وقدم الاستاذ الدكتور حمدان نبذة عن الجامعة وكلياتها والمكانة التي وصلت اليها الجامعة، مشيرا الى انه وبحسب تصنيف Qs العالمي احتلت الجامعة المرتبة الثالثة محليا والاولى على الجامعات الخاصة و801 على الترتيب العالمي من بين 30ألف جامعة حول العالم، ودورها في تخريج اجيال على قدر كبير من المسؤولية والعلم المتميز.

من جانبها أكدت السيدة المبيضين على حرص “بترا” على إيجاد شراكات استراتيجية وتعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية، وأهمية استثمار الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزام الوكالة بدعم التعليم وتقديم الفرص التعليمية والتدريبية لطلبة الجامعات وبما يعكس الرسالة التي تقدمها الوكالة بايجاد الكوادر المتميزة التي تساعد في بناء الوطن وتطوير نهضته.


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