عمان الأهلية تبحث خطة التعاون المشترك مع شركة أمنية

وطنا اليوم- بهدف بحث خطة التعاون المشترك بين جامعة عمان الأهلية وشركة أمنية ، استقبل الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية، بحضور الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة ، السيد فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، وعدد من كبار المديرين في الشركة.

كما حضر اللقاء من جانب الجامعة نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود والمهندس أحمد الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال والسيد حسام السيد ضابط الارتباط والسيد نادر سويدان مدير مجمع الأرينا.

وقال رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني: ” نحن سعداء بزيارة شركة أمنية الى هذا الصرح الأكاديمي ، حيث تعد الشريك الاستراتيجي والمزود الحصري لخدمات الاتصالات وحلول الإنترنت عالي السرعة للجامعة ولمجموعة الحوراني الاستثمارية منذ 12 عاما ، وهو الامر الذي يعكس ثقتنا بقدرات هذه الشركة ، والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لنا ولعملائنا “. مبيّناً أن خدمات شركة أمنية ستساعد الجامعة على تحسين كفاءة عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، عن ترحيبه بالزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع شركة أمنية واستفادة الجامعة من خبراتها الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم وتحسين خدمات الجامعة.”

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية السيد فيصل قمحيه عن اعتزازه بهذه الزيارة لجامعة عمان الأهلية والتي تعتبر صرحاً تعليمياً مرموقاً يساهم وبشكل ملموس في تطوير مخرجات التعليم الجامعي ويثري السوق المحلي.

واشتمل اللقاء عرضاً تفصيلياً قدمه الأستاذ الدكتور أنس السعود عن الجامعة منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، اشتمل خطتها الاستراتيجية ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.

وقد قام الدكتور السعود باصطحاب السيد فيصل قمحيه، وعدد من كبار المديرين في الشركة في جولة على بعض مرافق الجامعة مثل كلية طب الأسنان ومجمع الأرينا الثقافي والرياضي وكلية فنون الطهي والضيافة.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الجامعة درعا تذكاريا لضيفها الكبير تقديراً لزيارته الكريمة.