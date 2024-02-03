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بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة

منذ ثانيتين
بلينكن سيدفع باتجاه صفقة للإفراج عن الأسرى خلال جولة شرق أوسطية جديدة

وطنا اليوم – قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيدفع قدما بمقترح للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل تعليق الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
ونقلت واشنطن تايمز عن الوزارة بيانا جاء فيه، إأن بلينكن سيزور في جولته الشرق الأوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن “سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عمّا تبقى من الأسرى، وهدنة إنسانية مؤقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية لمدنيين في غزة”.
والأحد التقى مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون في باريس للتباحث في المقترح الذي يهدف للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى.
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق أن حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا أوليا” بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة.

 


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