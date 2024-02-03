بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

منذ 3 ثواني
ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

وطنا اليوم – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 134 نقطة ليصل إلى 38654 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 267 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 4958 نقطة.
ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مايكروسوفت وأميركان اكسبرس ومن قطاع البنوك، غولدمان ساكس وجي بي مورغان (شيس)، فيما انخفضت أسعار أسهم شركات بوينغ وكوكاكولا وأبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:50

واشنطن : الضربات الأميركية في العراق وسوريا استمرت نحو 30 دقيقة

08:45

أجواء باردة جداً اليوم وزخات في شمال ووسط المملكة

08:36

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يلتقي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

08:29

الحزب المدني الديمقراطي ينظم حوار مفتوح مع اهالي مدينة العقبة تناول التحديث السياسي بشكل عام و مباديء الحزب و توجهاته

07:50

بلديه السلط الكبرى تهنئ الملك بفوز المنتخب الاردني والتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

04:18

اسرة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب ممثلة بمديرها الدكتور ابراهيم عبد الحفيظ الشخانبة يهنئون جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده

23:08

جواهر القاسمي تعلن انطلاق دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ● 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية تتنافس لنيل الألقاب

22:51

الحاجة للفرح “النشامى”

22:41

مكتب الشباب والرياضة في حزب الوحدويون الديمقراطي يهنئ بالفوز والتأهل التاريخي لمنتخب النشامى الى دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا الحالية

22:26

شكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه الله

22:09

افتتاح كفتيريا اصحي يا قرية..في المزار الجنوبي الكرك

22:07

رئيس مجلس النواب: نشامى المنتخب يرفعون الرأس

وفيات
شكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه اللهوفيات الخميس 1-2-2024والدة رئيس هيئة مكافحة الفساد في ذمة اللهوفيات الأربعاء 31-1-2024شكر على تعازِ .. من قبيلة بني صخر عامة وعشيرة الفايز خاصة