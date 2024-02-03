ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

وطنا اليوم – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل عند 72 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 134 نقطة ليصل إلى 38654 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 267 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 4958 نقطة.

ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مايكروسوفت وأميركان اكسبرس ومن قطاع البنوك، غولدمان ساكس وجي بي مورغان (شيس)، فيما انخفضت أسعار أسهم شركات بوينغ وكوكاكولا وأبل.