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الحزب المدني الديمقراطي ينظم حوار مفتوح مع اهالي مدينة العقبة تناول التحديث السياسي بشكل عام و مباديء الحزب و توجهاته

منذ ساعة واحدة
الحزب المدني الديمقراطي ينظم حوار مفتوح مع اهالي مدينة العقبة تناول التحديث السياسي بشكل عام و مباديء الحزب و توجهاته

وطنا اليوم – نظم الحزب المدني الديمقراطي مساء يوم الجمعة حوار مفتوح مع اهالي مدينة العقبة تناول التحديث السياسي بشكل عام و مبادىء الحزب و توجهاته.

وقال نائب الأمين العام للحزب المدني النائب السابق قيس زيادين ان التحديث السياسي متطلب اردني وفكرة اردنية مدعومة بإرادة سيد البلد، لم تُملى من الخارج، مؤكداً أن الاصلاح السياسي ركيزة للأردن الحديث وأساس لأي إصلاح إقتصادي ادأو إداري.
وأشار إلى أن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، و بقاء الوطنيين على هامش الإصلاح يضعف استمرار العملية ويفتح المجال لآخرين لإعادة انتاج انفسهم في وقت يحتاج به الأردن إلى إنتاج نخبة سياسية شابة . وأكد في معرض حديثه أن السياحة تحتاج الى كبح جماح من يحاول فرض وصايته على المجتمع خارج حدود القانون.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي مساعد الأمين لشؤون الشباب الشابة المهندسة سوسن مطر ، في مداخلة لها على دور الشباب المهم بعملية التحديث السياسي و تطرقت الى أسباب اختيارها للمدني الديمقراطي وأشارت الى النسبة العالية للشباب بالحزب في المواقع القيادية.
وأشار عضو المجلس المركزي الشاب رعد هارون، خلال اللقاء إلى أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون المشغل الرئيسي للعمالة وأن أحد أهم أركانه تطوير قطاع السياحة وتمكينه والانفتاح السياحي لتصبح العقبة مركزاً سياحياً عربياً وعالمياً.
وكان عضو المجلس المركزي بالحزب الشاب محمد شرحبيل ماضي استعرض في بداية الحوار مفهوم الدولة المدنية التي يرتكز عليها الحزب بأيديولوجيته.
وأكد ماضي في حديثه على سيادة القانون و المواطنة المتساوية.
وحضر اللقاء شخصيات سياسية واجتماعية ونقابية بارزة بالاضافه الى اعضاء المجلس المركزي بالحزب عمر خريسات و اسامة الصغير.


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