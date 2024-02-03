بلديه السلط الكبرى تهنئ الملك بفوز المنتخب الاردني والتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم – هنأ رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري واعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية ومناطقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله المعظم و صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

بمناسبة تأهل منتخب النشامى لنصف نهائى كأس آسيا لأول مرة فى التاريخ بهدف ضد طاجيكستان والتي خطف فيها منتخب الأردن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً فى قطر لأول مرة فى التاريخ، بعد الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف.

متمنين لمنتخبنا منتخب النشامى التوفيق والفوز في البطولة الآسيوية.

ألف ألف مبارك للنشامى وإلى النهائي إن شاء الله.