اسرة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب ممثلة بمديرها الدكتور ابراهيم عبد الحفيظ الشخانبة يهنئون جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده

وطنا اليوم – هنأ مدير مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب عطوفة الدكتور إبراهيم عبد الحفيظ الشخانبه وأسرة المدينة جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده مؤكدين إنها فرصة للإحتفال بحياة حافلة بالإنجازات والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

وفيمايلي نص التهنئة:

بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يسرنا نحن اسرة مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب ممثلة بمديرها الدكتور ابراهيم عبد الحفيظ الشخانبة أن نقدم أطيب التهاني وأعذب التمنيات لقائدنا الحكيم والملهم في هذا اليوم المميز نتفوق في التعبير عن امتناننا للرؤية الرائدة والإرادة الثابتة لجلالته في قيادة المملكة نحو مرافئ الأمن والرخاء، إنها فرصة للاحتفال بحياة حافلة بالإنجازات والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. نتمنى لجلالته يوم ميلاد سعيد. ونثمن جهود جلالته المستمرة في تعزيز التطور والتقدم وتشجيع الشباب، ونتطلع إلى مستقبل واعد تحت قيادته الحكيمة.

كل عام وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أتم الصحة والسعادة

ونتمنى له عاماً جديداً مليئاً بالنجاحات والإنجازات.