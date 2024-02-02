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مكتب الشباب والرياضة في حزب الوحدويون الديمقراطي يهنئ بالفوز والتأهل التاريخي لمنتخب النشامى الى دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا الحالية

منذ ساعتين
مكتب الشباب والرياضة في حزب الوحدويون الديمقراطي يهنئ بالفوز والتأهل التاريخي لمنتخب النشامى الى دور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا الحالية

وطنا اليوم – رئيس مكتب الشباب والرياضة المحامي علي الشمري وكافة كوادر حزب الوحدويون الديموقراطي الأردني يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك
لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم وللأسرة الأردنية
بمناسبة فوز المنتخب الأردني التاريخي وتأهله إلى دور نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
ألف مبروك للنشامى وأمنياتنا بالفوز في المباريات القادمة.


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