شكرٌ على تعازٍ من عشيرة الزعيرات لكل من قدم واجب العزاء والمواساة بوفاة الأستاذ محمد فهد الزعيرات رحمه الله

من لا يشكر الناس لا يشكر الله ..

يقول سبحانه في محكم تنزيله:

( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، صدق الله العظيم.

‏‎أما وأن منَّ الله عليَّنا بِنِعم كثيرة وأعظمها تلك المحبة التي جعلها الله بيننا ولنا في قلوبكم ، حيث كنتم خير معين لنا في التخفيف من مصابنا الجلل في فقدان شقيقنا

الأستاذ محمد فهد الزعيرات

رحمه الله رحمة واسعة.

تتقدم عشيرة الزعيرات عامة وأبناء وأشقاء المرحوم خاصه وعائلاتهم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لكل من قدّم لنا واجب العزاء الصادق والمواساة الحسنة من أبناء الأسرة الاردنية الواحدة من كافة مناطق المملكة ، وما طوقتم به أعناقنا من مشاعر صادقة ومودة خالصة،

سواءً كان ذلك بالمشاركة بمراسم الدفن أو بالحضور إلى بيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الاجتماعي ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بذلك.

لا أراكم الله مكروهاً بعزيز وشكر الله سعيكم وجعله في ميزان حسناتكم ولا نقول إلا ما يرضي الله..

إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..

وجزاكم الله خير الجزاء ..