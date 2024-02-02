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افتتاح كفتيريا اصحي يا قرية..في المزار الجنوبي الكرك

منذ ساعتين
افتتاح كفتيريا اصحي يا قرية..في المزار الجنوبي الكرك

وطنا اليوم – نشر الناشط علي الفقراني على صفحته في الفيسبوك بوست قال فيه :تم اليوم افتتاح كافتيريا اصحي يا قريه المزارطريق الجامعه العمقه شرق المنطقه الحرفيه …
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ومن الجدير بالذكر ان احد المواطنين قد افتتح مطعم قبل عدة ايام اطلق عليه اسم ٧ اكتوبر مما احدث ضجة في وسائل الاعلام العالمية..مما دفع السلطات المحلية الى اجباره على تغيير اسم الكافتيريا.

اصحي يا قرية مصطلح يستخدمه الناشط علي الفقراني كعنوان لبثه عبر فيسبوك وها هو اليوم يجسد المصطلح عنوانا لكفتيريا ..ما بين سبعة اكتوبر واصحي ياقرية يسعى ناشطون الى لفت الانتباه لما يعتقدون انه وسيلة تعبير حتى لو استخدم لاغراض تجارية.


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