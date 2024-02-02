القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الجمعة، الإجهاز على 15 جندياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وكانت أعلنت القسام، تدمير ناقلة جند للاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

واستهدفت القسام دبابة للاحتلال من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولاحقا أعلنت استهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة