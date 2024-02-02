جدل اثر إطلاق سراح نجل ثري مصري قتل 4 دهساً

وطنا اليوم:جدل كبير أثاره المحامي المصري محمود فيصل، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024، الذي يعمل كدفاع عن نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، وهو الشاب كريم الهواري، والذي قد سبق أن اتُّهم في دهس ومصرع 4 طلاب بالشيخ زايد، وتعاطي المواد المخدرة، ثم تم الحكم بحبسه 3 أعوام فقط جراء هذه الجريمة.

المحامي محمود فيصل قال إنه تم الإفراج عن موكله بموجب عفو طبي بعد قضاء نحو عامين في السجن، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، دهس كريم الهواري 4 طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم؛ إذ كانوا في سيارة أحدهم، بينما الهواري يسير بسرعة جنونية – حسب شهود العيان وتسجيلات كاميرات المراقبة في محيط النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، فقد أمر النائب العام – حينها- بإحالة المتهم، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أُسند إليه من اتهامات: ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلاً عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، والثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدَّم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

وصدر حكم أول درجة من “جنايات الجيزة”، في 4 يونيو 2022، بمعاقبة “الهواري” بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القتل الخطأ، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وغاب أهل الضحايا عن حضور جلسة النطق بالحكم.

أما في 15 يناير من العام 2023، أيدت محكمة النقض، في أولى جلساتها، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، ليصبح نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنايات أخرى.

الإفراج عن كريم الهواري بعد عامين فقط من الحبس بتهمة قتل أشخاص، أثار غضب الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض، قرار الإفراج عن كريم الهواري، في حين اتهم البعض السلطة بالتدخل في أحكام القضاء وإنقاذ أبناء رجال الأعمال المقربين منها من الاستمرار في السجن فترات طويلة، على حد قولهم.

فكتب الصحفي المصري سامي كمال الدين، على “إكس”: “معاك فلوس تبوس تشد كوك وتدوس بأقصى سرعة تقتل 3 أطفال، ويتحكم عليك بـ3 سنوات وتطلع بعد سنتين بعفو طبي.. عفو طبي يا معلم! كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على الأسفلت. وهذه هي العدالة!”

في حين كتب حساب آخر على “إكس”: 4 شباب ثانوية عامة اللي كريم الهواري قتلهم، بس عادي تم الإفراج عنه في قضية دهس، كأنه دهس حشرات ملهمش أي قيمة”

كما كتب أحدهم كذلك على “إكس”: “مصر.. الإفراج عن نجل رجل أعمال شهير بموجب عفو طبي عقب حبسه سنتين في قضية شغلت الرأي العام، دفعت كام يا رجل الأعمال الشهير، هذا الرجل قتل 4 مصريين وفقط بعد سنتين عفو طبي؟ أعلن محمود فيصل، محامي دفاع الشاب كريم الهواري، المتهم في دهس ومصرع 4 طلاب بالشيخ زايد، وتعاطي المواد المخدرة، الإفراج عن موكله بموجب عفو طبي بعد قضاء نحو عامين في السجن”.

في التفاعل حول القضية، قال حساب آخر على “إكس”: “الإفراج الطبي في مصر لا يعرف سوى القتلة من طلعت مصطفى إلى نخنوخ والآن.. الإفراج عن #كريم_الهواري نجل رجل الأعمال “محمد الهواري”، مالك “هايبر وان” بعفو طبي في قضية الدهس، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، وماذا عن مئات من شباب وأطباء ومهندسين ماتوا ويموتون بالإهمال الطبي”.