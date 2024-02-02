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حماس والجهاد تناقشان شروط مشروع اتفاق التهدئة

منذ ساعة واحدة
حماس والجهاد تناقشان شروط مشروع اتفاق التهدئة

وطنا اليوم:أوضحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه جرى تواصل بين رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، تم فيه استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى.
وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، فقد جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته.
واعتبر هنية والنخالة أن صمود الشعب الفلسطيني البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال.


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