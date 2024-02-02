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الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن بكلِ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيماته

منذ ساعتين
الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن بكلِ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيماته

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
وقال الخصاونة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يومٌ خالدٌ في ذاكرة الكرة الأردنيَّة، سطَّره منتخب النَّشامى بوصوله إلى نصف النِّهائي الآسيوي، بأداء رجولي ملؤه الإرادة والعزيمة”.
وأضاف رئيس الوزراء: “ألف مبروك لنا جميعاً، وأسعدتم الأردن بكلِّ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيَّماته”.
وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره منتخب طاجكستان بهدف مقابل لا شيء.
وجاء الهدف في شوط اللقاء الثاني، الذي أقيم على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، عن طريق رأسية من مدافع المنتخب عبد الله نصيب.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم أعد العدة لهذه المباراة، من خلال تواصل التدريبات وسط حالة معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز، بحثا عن إنجاز جديد للكرة الأردنية.


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